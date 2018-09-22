Gaziantepspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-1

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) -
STAT: GASKİ Tesisleri
HAKEMLER: Celal Bayraklı, Osman Baruk, Tuncay Ercan
GAZİANTEPSPOR: Adnan- Erdal (Dk.67 Batuhan), Serhan (Dk.78 Tarık), Muhammed, Ahmet, Mustafa Çakır, Hasan, Deniz, İlker, Gökhan Çamur (Dk.57 Müslüm), Bayram
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya- Özgür İleri (Dk.53 Cem), Emre Şahin, Samet (Dk.46 Mustafa Sevgi), Şaban, Hüseyin, Göksu (Dk.77 Ozan), İzzet, Gökhan Yılmaz, Emre Balak, Özgür Yılmaz
GOL: Dk.90 Şaban (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Adnan (Gaziantepspor), Mustafa Sevgi (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grubun 4\'üncü haftasında Gaziantepspor, sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a 1-0 mağlup oldu.
90\'ncı dakikada topla buluşan Şaban\'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşma konuk takım Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.