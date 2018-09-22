T24 LogoT24 Logo
Spor

Gaziantepspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-1

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) -  STAT: GASKİ Tesisleri HAKEMLER: Celal Bayraklı, Osman Baruk, Tuncay Ercan GAZİANTEPSPOR: Adnan- Erdal (Dk

22 Eylül 2018 20:03

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) - 
STAT: GASKİ Tesisleri
HAKEMLER: Celal Bayraklı, Osman Baruk, Tuncay Ercan
GAZİANTEPSPOR: Adnan- Erdal (Dk.67 Batuhan), Serhan (Dk.78 Tarık), Muhammed, Ahmet, Mustafa Çakır, Hasan, Deniz, İlker, Gökhan Çamur (Dk.57 Müslüm), Bayram
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya- Özgür İleri (Dk.53 Cem), Emre Şahin, Samet (Dk.46 Mustafa Sevgi), Şaban, Hüseyin, Göksu (Dk.77 Ozan), İzzet, Gökhan Yılmaz, Emre Balak, Özgür Yılmaz
GOL: Dk.90 Şaban (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Adnan (Gaziantepspor), Mustafa Sevgi (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grubun 4\'üncü haftasında Gaziantepspor, sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a 1-0 mağlup oldu.
90\'ncı dakikada topla buluşan Şaban\'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşma konuk takım Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEPDHAGASKİ Tesisleri HAKEMLER Celal Bayraklı Osman Baruk Tuncay Ercan GAZİANTEPSPOR Adnan Erdal DkBatuhan Serhan DkTarık Muhammed Ahmet MustafaHasan DenizGökhanDkMüslüm Bayram BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24