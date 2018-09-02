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Spor

Gaziantepspor - Ankara Demirspor: 1-0

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Barış Çardaklı, Ogün Kamacı   GAZİANTEPSPOR: Adnan - Hasan, Deniz, İlker, Furkan, Erdal (Dk

02 Eylül 2018 21:17

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Barış Çardaklı, Ogün Kamacı  
GAZİANTEPSPOR: Adnan - Hasan, Deniz, İlker, Furkan, Erdal (Dk. 70 Sait), Müslüm, Ahmet (Dk. 62 Mustafa Özyaşar), Mustafa Çakır, Serhan (Dk. 86 Tarık), Gökhan
ANKARA DEMİRSPOR: Burak - İsmail, Cebrail, Burak, İbrahim, Hüseyin, Uğur, Umut, Alican, Ozan, Barış
GOL: Dk. 52 Serhan (Gaziantepspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un ilk haftasında Gaziantepspor, sahasında Ankara Demirspor\'u 1-0 mağlup etti.

52\'nci dakikada köşe vuruşu sonrası savunmadan dönen top, Serhan\'ın vuruşuyla ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşma ev sahibi takım Gaziantepspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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