T24 LogoT24 Logo
Spor

Gaziantepspor - Adanaspor maçının ardından

Gaziantepspor Teknik Direktörü Demir: "Şanssızdık" Adanaspor Teknik Direktörü Arın: "Onur mücadelesi veren Gaziantep’i kutluyorum" Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in 30’uncu haftasında evinde konuk ettiği Adanaspor'a 3-0 mağlup olan

07 Nisan 2018 18:42

Gaziantepspor Teknik Direktörü Demir: \"Şanssızdık\"

Adanaspor Teknik Direktörü Arın: \"Onur mücadelesi veren Gaziantep’i kutluyorum\"

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 30’uncu haftasında evinde konuk ettiği Adanaspor\'a 3-0 mağlup olan Gaziantepspor\'da teknik direktör Faik Demir, erken gol yediklerini söyledi.
Demir şöyle konuştu;
\"Kazandığımız topları iyi değerlendiremedik. Beklemediğimiz bir bölgeden gol oldu. İkinci yarı futbol adına pozitif bir maç çıkardık. Pozisyonlarımız vardı. Ancak böyle anlarda deneyim ve tecrübe devreye giriyor. Şans bizden yana değildi. Adanaspor\'u tebrik ediyorum. Bu sıkıntılı süreçte oynadıkları performanstan dolayı da oyuncularımı kutluyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. 86\'ncı dakikaya kadar 1-0 gerideydik, daha sonra peş peşe goller yedik. Yolumuza devam edeceğiz.\"
ARIN: NEFES ALDIK
Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise Gaziantepspor’u kutladıklarını belirterek, \"Onlar, onur savaşı verdiler. Onların hepsinin ayrı bir yeri var. İki haftadır aldığımız puanlar soluklanmamızı sağladı. İşimizi ciddi yapmak zorundayız. Erken bulduğumuz gol, oyuncularımızı rehavete kapılmasını sağladı. Gaziantepspor, bizi zorladı. İkinci golü attıktan sonra dirençleri bozuldu. Oyuncularımı kutluyorum ancak onur mücadelesi veren Gaziantepspor\'u ayrıca kutluyorum” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Faik Demir\'in açıklamaları
- Eyüp Arın\'ın açıklamaları

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gaziantepspor Teknik Direktörü DemirTeknik Direktörü ArınGaziantepiBURUNGAZİANTEP DHA Spor TotoLigAdanasporGaziantepsporFaik DemirDemirBeklemediğimizPozisyonlarımızAncakBuHepsininYolumuzaNEFES ALDIK Adanaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24