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Spor

Gaziantepspor - Adana Demirspor: 0-3

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Cumhur Altay (xxx), Cemal Alpay (xxx) GAZİANTEPSPOR: Selçuk (x)- Şenol (xx), Zeki (x) (Dk

09 Şubat 2018 23:16

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Cumhur Altay (xxx), Cemal Alpay (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Selçuk (x)- Şenol (xx), Zeki (x) (Dk. 56 Yunus x), Deniz (xx), Mustafa (x), Oktay (x), Müslüm (xx), Erdal (xx) (Dk. 46 Ahmet xx), Gökhan (x), Kasım (xx) (Dk. 79 Harun), Yusuf (xx)
ADANA DEMİRSPOR: İsmail (xxx)- Yiğitcan (xx), Kubilay (xx), Atakora (xxx), Tambe (xx), Adil (xx), Aires (xxx) (Dk. 85 Mustafa), Batuhan (xx), Erhan (xx), Politylo (xx) (Dk. 60 Savaş xx), Atabey (xx) (Dk. 68 Mendy xx)
GOLLER: Dk. 36 Aires, Dk. 46 Atakora, Dk. 90 Tambe (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Gökhan, Deniz (Gaziantepspor) - Adil, Savaş, Batuhan (Adana Demirspor)

Spor Toto 1’inci Lig\'in 21\'inci haftasında Gaziantepspor sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’a 3-0 mağlup oldu.

19’uncu dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına Kasım geçti. Bu oyuncunun direkt kaleye gönderdiği top kaleci İsmail’de kaldı.
36’ncı dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Tambe’nin sol kanattan yaptığı ortada defans oyuncuları topu uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan karambolde ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Aıres’in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
46’ncı dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sağ kanattan topla beraber ceza alanı içine hareketlenen Atakora rakiplerini geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşu, fileleri sarstı: 0-2.
67’nci dakikada konuk ekipte ceza alanı ön çizgisinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Savaş geçti. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
90’ıncı dakikada Kubilay’ın ceza alanı içine gönderdiği ara pasın ardından topla buluşan Tambe’nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.
Mücadele 3-0\'lık Adana Demirspor galibiyeti ile tamamlandı.

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