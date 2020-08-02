Gaziantepli ustadan, Brad Pitt ile Angelina Jolie'ye 'barışma baklavası'

Gaziantepli baklava ustası Serdar Urhanoğlu, internet ortamında iletişim kurduğu, ABD'li ünlü model ve televizyon sunucusu Chrissy Teigen ile eşi John Legend'e baklava ve fıstık ezmesi gönderdi. Gördüğü ilgi karşısında mutlu olan Urhanoğlu, Gaziantep baklavasının tadına tüm dünyanın bakmasını amaçladığını söyleyerek, 4 yıldır ayrı olan Brad Pitt ve Angelina Jolie’ye, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu barışma tatlısı yaptığını ve kendilerine göndereceğini söyledi.

Gaziantepli baklava ustası Serdar Urhanoğlu, ünlü model Chrissy Teigen'in sosyal medyada kendilerini takip ettiğini söyledi. Yaptıkları araştırmada Teigen'in ülkesi ABD'de ünlü bir model ve sunucu olduğunu gördüklerini belirten Urhanoğlu, daha sonra Teigen ile aktör eşi John Legend'e baklava ve fıstık ezmesi gönderme kararı aldığını kaydetti. Sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları ünlülerin adreslerini alan Urhanoğlu, baklava ve fıstık ezmesini ABD'ye gönderdi. ABD'li ünlü isimlerin, Türkiye’den gelen baklava ve fıstık ezmesinin tadına baktıkları anların videosunu, sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla, dünyanın çeşitli ülkelerinden sipariş aldıkarını ifade eden Urhanoğlu, Gaziantep baklavasının tadına tüm dünyanın bakmasını amaçladığını söyledi.

"Tatlı yiyip tatlı konuşsunlar"

Bir dönem Hollywood'un en gözde çifti olarak adlandırılan Angelina Jolie ve Brad Pitt uzun süreli birlikteliklerini ani bir şekilde sonlandırdı. 4 yıldır ayrı olan ikiliye, isimlerinin yazılı olduğu baklavayı göndermek isteyen Serdal Urhanoğlu, çiftin barışma baklavasının Gaziantep'ten gideceğini söyledi.

Ünlü çiftin barışmasına vesile olmak istediğini söyleyen Serdal Urhanoğlu, filmlerini severek izlediğini ve onları yeniden birlikte görmek istediğini belirterek, "Dünyaca ünlü film yıldızları yaklaşık 4 yıldır ayrılar. Küsleri barıştırmak için gelenek olarak baklava ikram edilir. Biz de onların barışması için tepsiye isimlerini yazdık. Umarım barışmalarına tekrar vesile oluruz. Severek izlediğimiz filmleri var. Onların barışmasına vesile olursak ne mutlu bize. Kendilerine ulaşalım baklavamızı yaşadıkları ülkeye gönderelim tatlı yiyip tatlı konuşsunlar'' dedi.

"Chrissy Teigen'in paylaşımından sonra binlerce sipariş aldık"

ABD'li ünlü model ve televizyon sunucusu Chrissy Teigen ile aktör eşi John Legend'e baklava ve fıstık ezmesi göndermesinin ardından binlerce sipariş aldığını anlatan Serdal Urhanoğlu, ünlü çiftin gönderilen ürünlerin tadına baktıkları anların videosunun sosyal medyada çok ilgi gördüğünü ifade etti. Baklava gönderme fikrinin Chrissy Teigen'in kendisini sosyal medyadan takip etmesiyle başladığını anlatan Serdal Urhanoğlu, ''Bizim sosyal medya hesabımızı takip etti ve serüven öyle başladı. Biz de nezaketen baklavamızı tüm dünyaya duyurabilmek için onlara baklava ve çeşitli hediyeler gönderdik. Daha sonra onlarda video çekip sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Gaziantep'in ve baklavanın tanıtımı için sürekli çalışıyoruz. O paylaşımdan sonra binlerce mesaj ve sipariş aldık. O siparişleri inşallah herkese ulaştıracağız. Video sosyal medyada çok ilgi gördü. Baklavanın tanıtımına katkıda bulunduysak o bize yeter'' diye konuştu.











