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Gaziantep'in yöresel tatları ve kültürü Beylikdüzü'nde

İSTANBUL,(DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi ile İstanbul Avrupa Yakası Gaziantepliler Derneği’nin (İSAYGAD) ortaklaşa düzenlediği belediyesi tarafından gerçekleştirilen 6’ncı Geleneksel Gaziantep Yemek, Kültür ve Sanat Günleri vatandaşların yoğun ilgisiyle başl

07 Eylül 2017 13:57

İSTANBUL,(DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi ile İstanbul Avrupa Yakası Gaziantepliler Derneği’nin (İSAYGAD) ortaklaşa düzenlediği belediyesi tarafından gerçekleştirilen 6’ncı Geleneksel Gaziantep Yemek, Kültür ve Sanat Günleri vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. Salçadan tatlıya, kebaptan fıstığa birçok ürünün görücüye çıktığı Geleneksel Gaziantep Günü’nde adeta lezzet şöleni yaşandı. 

Büyükşehir Mahallesi Eski Beylik Pazarı\'nda gerçekleşen ve Pazar gününe kadar devam edecek etkinliğe büyük küçük yüzlerce insan katıldı, her kesim kendine göre bir lezzeti tattı.Memleketlerinden kopup gelen ve İstanbullulara Gaziantep yöresine ait tatlar sunan Gaziantep esnafları, Beylikdüzü halkına yöresel tatlarla dolu bir gün yaşattı. Vatandaşlar ise sevdiği ve özlediği bu tatlara ulaşmanın mutluluğu ile ziyafet çekerken, kendilerine eşlik eden Gaziantep türküleriyle de eğlenceli dakikalar yaşadı.

 “GAZİANTEP TÜRKİYE\'NİN GURUR KAYNAĞI”

Gaziantep kültürünü görmek için etkinlik alanına geldiğini belirten Cafer Bayrak, \"Gaziantep’in mutfakları çok zengin çeşitleri bol ve et çeşitleri olsun tatlı çeşitleri olsun Gaziantep bu konuda Türkiye’nin gurur kaynağıdır\" dedi.

 “HASRET KALDIĞIMIZ TATLARIMIZI BİR ARADA BULABİLMEK GÜZEL”

Gaziantepli olduğunu kaydeden Bilal Şengüloğlu emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

\"Memleketimizin hasret kaldığımız, İstanbul\'da olanaklarını az bulduğumuz Beyran çorbası, nohut dürümü, kebap ve farklı damak tatları gibi çeşitleri burada bir arada bulma fırsatı yakaladık. İstanbul Gaziantepliler Derneği’ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada vatandaşlarımızın yoğun ilgileri var, esnaflarımıza kolaylıklar diliyorum. Bir Gaziantepli olarak çok gurur duydum.\"

 “ETKİNLİKLERİ SÜREKLİ TAKİP EDİYORUM”

Geleneksel Gaziantep Yemek, Kültür ve Sanat Günlerini takip ettiğini söyleyen  Metin Bozkurt; \"İnsanlara keyifli vakit geçirtmek ile birlikte bilgilendiren ve bilinçlendiren arkadaşlık hukukunu daha da güçlendiren, yöresel yemeklerin tanıtıldığı harika bir festival oluyor. Bu geldiğim 4’üncü etkinlik, buradan dernek başkan ve yöneticilerine Beylikdüzü\'ne böyle bir gün yaşattıkları için ayrıca teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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