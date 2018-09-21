Gaziantep'in meşhur lezzetleri Beylikdüzü'nde görücüye çıktı

İSTANBUL, (DHA) – Gaziantep’in en lezzetli yemekleri, baharatları ve tatlıları 7. kez Beylikdüzü’nde vatandaşlarla buluştu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gaziantep\'in bütün lezzetlerini baklavasını, kebabını birarada en hijyen ve en lezzetli bir halde İstanbullular burda bulacaklar\" dedi.

7. Geleneksel Gaziantep yiyecekleri, kültür ve sanat şenliği Beylikdüzü’nde başladı. İstanbul Avrupa Yakası Gaziantepliler Derneği ve Beylikdüzü Belediyesi’nin işbirliği ile 19-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek yöresel festivalin açılışını Başkan Ekrem İmamoğlu yaptı.

ET LEZZETLERİ

Gaziantep sofralarının en lezzetli et çeşitlerini vatandaşlara sunan Kemal Vartan, “Ciğer kebap, beyran, kelle-paça, patlıcanlı kebap, kuşbaşı, adana kebap, dolma, içli köfte gibi yöresel yemeklerin hepsi burada. Gaziantep mutfağını İstanbul’a ayağınıza getirdik. Tanıtım olarak 6 sene bunu yaptık Beylikdüzü’nde. Bu yıl 7’nci yılımız ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Tatlıları ile de meşhur olan Gaziantep’in festival alanında en dikkat çeken ve vatandaşın en çok ilgi gösterdiği yerlerden biride katmer ve baklava satan yerler oldu. Özellikle burada vatandaşlar ile sohbet eden tatlı ustaları, işin sırrının kullanılan malzemenin taze olmasından geldiğini ifade ettiler.

“KÜLTÜRÜMÜZÜ ELİMİZDEN GELDİĞİNCE HALKIMIZA YANSITMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İstanbul Avrupa Yakası Gaziantepliler Derneği Başkanı Fahri Öztütüncü, 6 yıldır gerçekleştirdikleri bu yiyecek festivalinin bütün deneyimlerini bu sene yaşayacaklarını dile getirerek, “Biz bu işe sıfırdan başladık ve her yıl üzerine koyarak devam ettik. Kurulum ve esnafların organizasyonları ile ilgili önceki yıllarda bizim düzeyimizde olmayan esnafları eledik. Bu yıl kaliteli anlamda esnaflarla buraya katılıyoruz. Biz organizasyonu baştan beri Beylikdüzü Belediyesi ile ilk stratejik ortaklık, şimdi de kol kola resmen ortaklık haline dönüştürdük. Kültürümüzü elimizden geldiğince halkımıza yansıtmaya çalışıyoruz” dedi.

Yöresel kurutmalar yapan Aysel Saban ise ürünlerinin tamamen organik olduğunu kurutma ve salça sattığını vurgulayarak, Gaziantep Oğuzeli’nde kendi toprağında el emeği bütün ürünleri yetiştirdiğini söyledi.

“7’NCİ DEFADIR GAZİANTEP’İ BEYLİKDÜZÜ’NDE MİSAFİR EDİYORUZ”

Gaziantep’in yemekle anılan ve dünyada çok önemli bir yemek kültürüne sahip olduğunu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dünya’da böylesi bir duruma az rastlanır bir ilimiz Gaziantep. 7\'nci defadır Gaziantep’i Beylikdüzü’nde misafir ediyoruz. Keyifle ağırlıyoruz. Hak ediyor Gaziantep bunu. Bütün lezzetleri burada İstanbullular bir arada görebilirler. Baklavası var, kebabı var burada. Bütün İstanbul’a en lezzetli ve en hijyenik lezzetleri bulacaklarını söylüyoruz buradan” şeklinde konuştu.

İstanbul Avrupa Yakası Gaziantepliler Derneği Başkanı Fahri Öztütüncü, Başkan Ekrem İmamoğlu’na festivale verdikleri destek ve katkıdan dolayı plaket takdim etti. 7. Geleneksel Gaziantep yiyecekleri, kültür ve sanat şenliği 23 Eylül Pazar günü sona erecek.

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