Gaziantep Valisi'nden canlı bomba açıklaması: Alevi derneğine saldırılacaktı

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, bir süreden beri Alevi Kültür Derneğine yönelik "canlı bomba" saldırısı yapılacağı ihbarı bulunduğunu, ekiplerin buna yönelik çalışması sırasında IŞİD'in hücre evinin tespit edildiğini söyledi.

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, bir süreden beri Alevi Kültür Derneğine yönelikcanlı bomba saldırısı yapılacağı ihbarı bulunduğunu, ekiplerin buna yönelik çalışması sırasında IŞİD'in hücre evinin tespit edildiğini söyledi. Operasyon için harekete geçen ekiplerin çalışması sırasında teröristlerin kendilerini patlattığını ifade eden Yerlikaya, "Maalesef 3 polisimiz şehit oldu, 4'ü Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı" dedi.

<br /> Vali Yerlikaya, "kentin huzur ve güvenliği için IŞİD, PKK ve 'FETÖ'ye yönelik çalışmaların büyük bir kararlılıkla süreceğini" söyledi.

Operasyon için harekete geçen ekiplerin çalışması sırasında IŞİD üyesinin kendini patlattığı açıklandı.