Gaziantep'te hücre evlerine baskın; iki canlı bomba kendini patlattı, 3 şehit

Gaziantep'te bugün IŞİD'e yönelik düzenlenen "hücre evi" operasyonlarında iki canlı bomba kendini patlattı. Kentteki ilk operasyon Beşyüzevler Mahallesi'ne düzenlendi. Hücre evine yönelik düzenlenen baskın sırasında canlı bombalardan birinin kendini havaya uçurduğu öğrenildi. Meydana gelen patlamada 3 polis şehit oldu, dördü Suriye uyruklu 9 kişi yaralandı. Kaçan IŞİD'liler için ikinci baskın ise, hücre evi operasyonunun yapıldığı yere yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki ekmek fırınına düzenlendi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya operasyonların, "Alevi Kültür Derneği'ne yönelik canlı bomba saldırısı yapılacağı" yönünde gelen ihbarlar nedeniyle yapıldığını, düzenlenen ikinci operasyonda bir canlı bombanın daha kendini patlattığını açıkladı. Yerlikaya "Hamd olsun bu operasyondan sonra sadece Mehmet Kadir Cabel etkisiz hale getiriliyor. Bizim polisimizde yaralı veya şehit yok" ifadesini kullandı.

Saldırıda şehit olan polislerin İlhan Güleç, Yaşar Polat ve Hüseyin Cengiz olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'teki operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Hakkında canlı bomba eylemi gerçekleştirebileceği yönünde istihbaratı bulunan ve 'terör arananlar turuncu liste'de yer alan 1986 Gaziantep doğumlu Mehmet Kadir Cebael'in bulunduğu değerlendirilen adrese yönelik olarak yapılan operasyonda, şahıs daire girişine tuzaklamış olduğu bomba düzeneğini patlatmış, daha sonra çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

"3 polis hayatını kaybetti"

Kentte ilk operasyon saat 12.45 sıralarında 500 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri tarafından takip edilen ve hangi terör örgütüne ait olduğu henüz açıklanmayan hücre evine operasyon düzenlendi. Evin çevresi kuşatılırken, yakalanacağını anlayan teröristlerden bir ’canlı bomba’ kendini patlattı.

Aralarında polislerin de bulunduğu 10 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere taşınarak tedaviye alındı. 3 polis, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Vali: Alevileri hedef alacaklardı

Vali Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, bir süreden beri Alevi Kültür Derneğine yönelik "canlı bomba" saldırısı yapılacağı ihbarı bulunduğunu, ekiplerin buna yönelik çalışması sırasında IŞİD'in hücre evinin tespit edildiğini söyledi.

Operasyon için harekete geçen ekiplerin çalışması sırasında IŞİD üyesinin kendini patlattığı açıklandı.

Güvenlik kordonu oluşturuldu

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Doğan Haber Ajansı Mücahit Yolcu şunları söyledi:

Operasyon sırasında içeride kaldığını düşünen bir teröristin kendini patlatması sonucu patlamanın meydana geldiği belirtiliyor. Operasyonda birkaç teröristin ele geçirildiği bilgisi var. Polis operasyona devam ediyor. Yaralılar bir taraftan hastaneye taşınıyor. Emniyet güçleri kordon oluşturdu, olay yerine yaklaşamıyoruz. Yeni bir patlama söz konusu olabilir. Yaralılar seri bir şekilde hastaneye taşınıyor. 10 kadar ambulans daha var. Doğalgaz ekipleri burada. İtfaiye ekipleri burada.

Gaziantep'te IŞİD'e ikinci operasyon

Cadde üzerinde bulunan ekmek fırınına IŞİD militanının girdiği yönünde ihbar geldi. Gaziantep'te Gazikent Burak Mahallesi 41 nolu cadde üzerinde bulunan ekmek fırınına DEAŞ militanının girdiği yönünde istihbarat üzerine harekete geçen polis, operasyon düzenledi.

"Önce çatışma, ardından patlama sesi duyuldu"

Çevik kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken özel harekat polisleri de operasyon başlattı. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya burada bir canlı bombanın daha kendini patlattığını açıkladı. Yerlikaya "Hamd olsun bu operasyondan sonra sadece Mehmet Kadir Cabael etkisiz hale getiriliyor. Bizim polisimizde yaralı veya şehit yok" ifadesini kullandı. Yerlikaya, "19 şüpheli gözaltına alındı, bir depo içerisinde poşetlenmiş 15 kilogram TNT ve 9,5 kilogram anti tank mayını ele geçirildi" dedi.



Bölgenin ilk canlı bombanın kendini patlattığı Güneykent Mahallesi'ne yaklaşık 20 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'teki IŞİD operasyonuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bugün, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, DEAŞ'e ait bir hücre evine saat 12.32 sıralarında düzenlenen operasyonda, bir örgüt mensubunun kendisini patlatması sonucu, 3 Özel Harekât Polisi şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 5 Özel Harekât Polisimiz ve 4 Suriye uyruklu sivil yaralanmıştır.

Gün boyu sürdürülen operasyonlar neticesinde, 1'i Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael olmak üzere 2 terörist ölü, bir terörist ile Mehmet Kadir Cebael'in Terör Nitelikli Kayıp Şahıs olarak aranan eşi Fadile Cebael sağ olarak yakalanmış, olayla ilgisi tespit edilen bir kişi de gözaltına alınmıştır.

Gaziantep`te, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca, Alevi Kültür Derneği ve HDP İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan organizasyonlar başta olmak üzere, birçok yere aynı anda silahlı saldırı ardından da canlı bomba eylemi gerçekleştirileceği istihbaratı alınmıştır. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesi, 16 Ekim 2016 tarihinde saat 12.32 sıralarında Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlenmiştir. Yapılan operasyonda, bir örgüt mensubunun kendisini patlatması sonucu 3 Özel Harekât Polisi şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 5 Özel Harekât Polisi ve 4 Suriye uyruklu sivil yaralanmış, bir terörist de sağ olarak ele geçirilmiştir.

Devam eden gelişmelerde, hakkında canlı bomba eylemi gerçekleştirebileceği yönünde istihbaratı bulunan ve "terör arananlar turuncu liste"de yer alan 1986 Gaziantep doğumlu Mehmet Kadir Cebael'in bulunduğu değerlendirilen adrese yönelik olarak yapılan operasyonda, şahıs daire girişine tuzaklamış olduğu bomba düzeneğini patlatmış, daha sonra çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir. Şahsın ikamette bulunan ve Terör Nitelikli Kayıp Şahıs olarak aranan eşi Fadile Cebael sağ olarak yakalanmış, olayla ilgisi tespit edilen bir kişi de gözaltına alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadele devam edecektir. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.