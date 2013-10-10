Gaziantep Valisi: Suriyelilere iş verirsek ülkelerine dönmezler

Gaziantep Valisi Erdal Ata, iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin istihdam edilmesini arzuladıklarını, ancak istihdamın göçü artırmasından ve Suriye'nin düzelmesi halinde bile ekonomik rahatlığın sığınmacıların ülkelerine dönmek istememelerine yol açmasından endişe duyduklarını söyledi.

Eyyüp Burun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, 2013 Yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 4'üncü toplantısı Gaziantep Valisi Erdal Ata başkanlığında yapıldı. Valilikte yapılan toplantıya; Vali Ata'nın yanı sıra kaymakamlar, SGK ve İş-Kur müdürleri, kurum amirleri ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. İş-Kur Müdürü Sıraç Ekin'in sunumuyla başlayan toplantıda, işsizlik rakamları ve işe yerleştirme rakamları konuşuldu. İş-Kur Müdürü Sıraç Ekin, 2013 yılı Eylül ayı itibariyle 21 bin 844 açık iş gücü talebi toplandığını ve 12 bin 206 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

'İş beğenmeyen var'

Vali Erdal Ata, sanayi kenti Gaziantep'te işçi açığı olduğunu ve insanların mevcut işleri beğenmediğini söyledi. Bir araya geldiği sanayicilerin sürekli olarak işçi açığından bahsettiğini anlatan Vali Ata, "Gaziantep bir sanayi şehri. Zaman zaman Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri ve sanayicilerimizle görüşüyoruz. Onlar işçi bulmakta zorlandıklarını söylüyorlar. Şu anda 10 bin kişi bile gelse OSB'de rahatla iş bulacaklarını söylüyorlar. Demek ki ya iş arayanlara aradıkları nitelikte iş yaratılamıyor ya da iş beğenmeme gibi bir durum söz konusu. Bu durumu çözmek için mesleki kurslar açarak gençlerimizin meslek ve iş sahibi olmasını istiyoruz" dedi.

'Suriyelilere iş verirsek ülkelerine dönmezler'

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Erdal Ata, Suriyeli sığınmacıların istihdamının gündeme sık sık geldiğini ancak bu durumun iyi hesaplanarak karar verilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. Meslek sahibi sığınmacıların geçici istihdam edilebileceğini, vasıfsız işçilerin ise istihdamının göçü artırmasından ve Suriye'de şartların düzelmesine rağmen bu kişilerin ülkelerine dönmesinin önünde engel oluşturmasından endişe duyduklarını vurgulayan Ata şöyle konuştu: "Sanayicinin iş gücü ihtiyacının giderilmesi ve Suriyelilerin kendi geçimlerini sağlaması amacıyla çalışmaları konusu Ankara 'ya iletiliyor. Ancak tabii bunun ne getirip ne götüreceğini iyi hesaplamak lazım. Şu anda sayıyı kesin olarak bilmiyoruz ama ülkemizin çeşitli illerinde yaşayan 600 bin kadar sığınmacı var. Bunların tamamına böyle bir imkan verildiği takdirde öyle zannediyorum daha fazla göç alırız ve ülkemizdeki işsizlerin, iş arayanların önünü kesmiş oluruz. Yarın ülkelerinde hayat normale döndüğünde, buradakilerin tamamına iş verdiğimiz taktirde kimse Suriye'ye dönmek istemez. O nedenle ne kazandıracak, ne kaybettirecek iyi hesaplanması lazım. Bizim bu noktadaki önerimiz; buraya gelen sığınmacılar arasında olan doktor, mühendis gibi meslek sahibi olanlara geçici süreli iş imkanı sağlamak."

Vali Ata, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasının önlenmesi için de sık sık denetim yapıldığını ve kaçak olarak yabancı işçi çalıştıran işletmelere cezai işlem uygulandığını da sözlerine ekledi.