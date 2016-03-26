Gaziantep Valiliği: Saldırı hazırlığında olan bir IŞİD’li yakalandı

Gaziantep Valiliği, IŞİD’in (DAEŞ) Birleşmiş Milletler Binalarına, Kürt asıllı vatandaşların sahip olduğu kafelere, polis/askeri hedeflere, Ankara, İstanbul ve Antalya’daki yabancı turistlere yönelik eylem yapacağını açıkladı. Bu kapsamda yapılan operasyonda 1 kişinin yakalandığı açıklandı.

Gaziantep Valiliği'nde yapılan açıklama şöyle:

“İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik İlimiz merkezli planlı operasyon neticesinde;

DEAŞ terör örgütüne eleman temini, lojistik destek sağlamak ve terör örgütüne üye olmak suçlarından (6) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gaziantep ve diğer illerimizde Birleşmiş Milletler Binalarına, Kürt asıllı vatandaşların sahip olduğu kafelere, polis/askeri hedeflere, Ankara, İstanbul ve Antalya’daki yabancı turistlere yönelik eylem planladığı şeklinde gelen istihbarı bilgiler sonucunda (1) şahıs yakalanmıştır.

Yapılan tahkikat sürecinde 19/03/2016 tarihinde Beyoğlu İlçesi istiklal Caddesi üzerinde bulunan Yunanistan Konsolosluğu önünde meydana gelen patlama olayı ile irtibatlı olduğu tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan şahıs İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Yakalanan şüpheliler 23.03.2016 günü haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildikleri adli makamlarca Gaziantep’te (6), İstanbul İlinde (1) şahıs olmak üzere toplam (7) şahıs tutuklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”