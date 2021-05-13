Gaziantep Valiliği'nin maske ihalesini AKP milletvekili aday adayı aldı

Gaziantep Valiliği, yurttaşlara dağıtmak amacıyla 318 bin TL değerinde tek kullanımlık maske ihalesi düzenledi. İhaleyi AKP’den milletvekili aday adayı olan Hayri Aytaç’ın şirketi aldı.

Gaziantep Valiliği de yurttaşlara dağıtmak üzere temin ettiği tek kullanımlık maskenin ihalesinde pazarlık yöntemine başvurdu. Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında temin edilen maskelerin ihalesi, 8 Mart’ta gerçekleştirildi. Kamu idarelerinin belirtilen parasal limitler dahilinde kullanmasına izin verilen Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin f fıkrasındaki istisnalardan yararlanılarak gerçekleştirilen ihale için üç şirket doküman satın aldı. Ancak ihaleye yalnızca bir şirketin teklif verdiği bildirildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ihaleye sunulan tek teklifi değerlendiren Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 25 Mart’ta kararını verdi. İhalenin kazananının, Özaytaç Konfeksiyon ve Tekstil isimli şirket olduğu duyuruldu. Şirket ile valilik arasında 25 Mart’ta, 318 bin 400 TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

Valiliğe, 1 Nisan-15 Haziran dönemleri arasında dağıtılması için maske tedarik eden şirketin kurucusunun tanıdık bir isim olduğu öğrenildi. Özaytaç isimli şirketin Ticari Sicil Kayıt Bilgileri, 2010 yılında kurulan şirketin kurucusunun, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimler için “AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde, onun öngördüğü ülküleri doğrultusunda daha güzel yarınlar bizlerin olacak” ifadesiyle AKP’den aday adaylığını açıklayan Hayri Aytaç olduğu belirlendi. Gaziantep Valisi Davut Gül’ün de 2020 yılında Özaytaç Şirketi’ni ziyaret ederek Hayri Aytaç’la fotoğraf verdiği anlaşıldı.