Gaziantep Valiliği Konutu'nun yüzme havuzuna katlanır cam sistemi yapılıyor!

Gaziantep Valiliği Konutu için son iki yılda harcanan para 7 milyon 300 bin TL’yi buldu. Valilik Konutuna son harcama yüzme havuzuna katlanır cam sistemi kurulması için yapıldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Gaziantep Valiliği Konutu biri belli istekliler arasında diğeri de pazarlık yöntemiyle dört ihale gerçekleştirildi. Valilik, 4 Nisan 2018 tarihinde ‘Vali konutu yapım işi’ adı altında bir ihale düzenleyerek toplam 4 milyon 435 bin TL harcadı. Milyonlarca liralık ihale Coşan Yapı Anonim Şirketi'ne verildi.

Kamera ve güvenlik sistemleri için 2 milyon

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre; 2 Kasım 2018 tarihinde de ‘Valilik Konutu çevre duvarı yapım işi’ adı altında bir ihale düzenlendi. Bu ihaleyle de toplam 635 bin 250 TL harcandı. 23 Ağustos 2019 tarihinde ise ‘Gaziantep Vali Konutu çevre düzenlemesi, kamera ve güvenlik sistemleri yapım işi’ adı altında 1 milyon 999 bin TL'lik yeni bir ihale yapıldı. Bu iki ihaleyi de yine Coşan Yapı Anonim Şirketi aldı.

400 metrekaresinde konut, 400 metrekaresinde ise misafirhanenin yer aldığı Valilik Konutu’nda bir de yüzme havuzu bulunuyor. 28 Ağustos’ta düzenlenen son ihaleyle de yüzme havuzunun katlanır cam sistemi için 296 bin 848 TL harcandı.

İnşaat Ali Yerlikaya döneminde başladı

Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Valilik Konutu için yapılan harcamayı eleştirerek, “Bu Valilik Konutu’nun hikâyesinin öncesi de var. İlk Valilik Konutu inşaatına şimdi İstanbul Valisi olan ve eski Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’nın döneminde başlandı. Daha sonra orası beğenilmediği için iptal edilerek üniversiteye verildi ve orası da şu an atıl durumda. Orası için harcanan paralar da çöpe gitti bir anlamda. Siz bu kadar parayı konut yapımı için harcıyorsunuz öte yandan şehrinizdeki çocuklar internete girmek için, EBA’ya girip ders dinlemek için telefon, bilgisayar veya internet bulamıyor” diye konuştu.