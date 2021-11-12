Gaziantep Valiliği, 10 Kasım töreninde okunan şiir hakkında dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma başlattı

Gaziantep Valiliği, kentteki bir okulda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen törende öğretmenin okuduğu şiirle ilgili soruşturma başlattı.

10 Kasım törenleri kapsamında Gaziantep Şehitkamil Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda yapılan törende Şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkım Heykellerimi" adlı şiiri okundu. "Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek / Karaçarşafa girsin diyorsanız / Yobazın gazabından ürkerek / Diyorsanız ki okumasın / Kadınımız kızımız / Budur bizim alın yazımız / Unutun tüm dediklerimi" dizelerinin yer aldığı şiirin okunduğu tören, Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) yayın organı İLKHA'nın tepkisini çekti.

Törenin "10 Kasım töreninde okulda okunan şiirle İslam'ın şiarlarına hakaret edildi" başlığıyla hedef alındığı haberde, "Söz konusu şiiri törende okunması için kimin seçtiği ve niçin izin verildiği bilinmiyor. 10 Kasım'la ilgili İslam'a yönelik nefret ve düşmanlığı körükleyen bu şiirin masumane seçilmediği düşüncelerini de beraberinde getirdi" denildi.

Sözkonusu şiirin okunmasını daha sonra iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak da "10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kustu" başlığıyla haberleştirdi.

Sözkonusu haberlerin ardından Gaziantep Valiliği harekete geçti. Vali Davut Gül, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu şiirin "açıkça dini değerleri aşağıladığını" öne sürüp konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Vali Gül, açıklamasını "İnsanların inancını,yaşam tarzını,kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir…" diyerek bitirdi.