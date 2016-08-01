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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gaziantep Vali Yardımcısı tutuklandı

Ünlü, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı

01 Ağustos 2016 00:45

Askeri darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan ve dün gözaltına alınan Vali Yardımcısı Mehmet Ünlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Vali Yardımcısı Mehmet Ünlü, 18 Temmuz günü açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla dün Mehmet Ünlü, polisler tarafından gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulama sonrası adliyeye sevk edilen Ünlü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece; 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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