Gaziantep Vali Yardımcısı İmamgiller Cerablus'ta hayatını kaybetti

Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki makam odasında bu sabah kalp krizi geçirerek vefat etti.

2017 yılından bu yana Gaziantep Vali Yardımcılığı yapan ve Fırat Kalkanı Harekâtı'nın ardından bir yıldır Suriye'nin Cerablus kentinde koordinasyon görevini yürüten 49 yaşındaki Ahmet Turgay İmamgiller, sabah saatlerinde makam odasında rahatsızlandı. Görevliler aniden fenalaşan İmamgiller için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirerek vefat ettiğini tahmin ettikleri İmamgiller'in cenazesini, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.



Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Turgay İmamgiller, 1991 yılında mezun olduktan sonra Trabzon Şalpazarı, Tunceli Ovacık, Malatya Arapgir, Rize Fındıklı kaymakamlığı ile Tokat, Kahramanmaraş, Karaman ve Kilis Vali yardımcılığı görevleri yaptıktan sonra 2017 yılı Ağustos ayında Gaziantep vali yardımcılığına atanmıştı. (DHA)