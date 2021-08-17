Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Kanser tedavisi gören Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi 66 yaşındaki Prof. Dr. Alisan Hasçelik evinde ölü bulundu.

Güneykent Mahallesi'nde yalnız yaşayan Prof. Dr. Alisan Hasçelik'in dairesinden gelen kokular üzerine komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingire açtırarak girdiği evde Prof. Dr. Hasçelik'i koltukta hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Prof. Dr. Alişan Hasçelik’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazesi komşularına teslim edildi

Kanser hastası olduğu belirtilen Hasçelik’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından da Prof. Dr. Hasçelik’in cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı’na defnedilmek üzere komşularına teslim edildi. (DHA)