Gaziantep Üniversitesi'nde son 10 ayda 3 genel sekreter ile 9 fakülte dekanı istifa etti!

Gaziantep Üniversitesi’nde, son 10 ayda, ikisi yeni rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından göreve getirilen 3 genel sekreter ile 9 fakülte dekanı görevlerinden istifa etti.

Prof. Dr. Arif Özaydın'ın geçen yıl Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasının ardından Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan istifa etmiş, onun yerine Ahmet Karabay atanmıştı. Ancak, Karabay'ın bu görevi 6 ay sürdü.

Kendisini atayan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ile görüş ayrılıkları yaşayan Karabay, istifa ettirilip yerine Prof. Dr. Yakup Bulut getirildi.

6 ay kadar görevini sürdüren Prof. Dr. Bulut'un yerine ise geçtiğimiz hafta Refah Partisi eski Adana Milletvekili ve şu anda Saadet Partisi GİK Üyesi olan Yakup Budak'ın Yurt Dışı Akrabalar Topluluğu'nda uzman olarak görev yapan Musa Budak atandı. Budak'ın önümüzdeki hafta göreve başlayacağı öğrenildi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif ÖzaydınDekanlara baskı iddiası

Sözcü gazetesinin haberine göre; Prof. Dr. Arif Özaydın'ın Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasının ardından önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün yardımcıları Prof. Dr. Şeyhmus Demir, Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Avni Demir istifa etti.

YÖK Genel Kurulu tarafından atamaları yapılan ve rektörün görevden alınma yetkisi bulunmayan dekanların istifası için Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından sistematik baskı uygulanmaya başladığı ileri sürüldü.



Bu baskılar sonucu, son olarak da geçtiğimiz hafta İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeyhmus Demir ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban dekanlık görevinden istifa etti.

Böylelikle, istifa ederek Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne geçen Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Mürsel Biçer, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Özmantar, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melda Çarpınlıoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Erdoğan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Erciyas, Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çiçek ve İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Paksoy ile birlikte istifa eden dekan sayısı 9'a yükseldi.