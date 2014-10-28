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Kültür-Sanat

Gaziantep Uluslararası Zeugma Film Festivali başlıyor

Sinemaseverler bu yıl Filmekimi’nin Gaziantep bölümündeki gösterimleri de Gaziantep Uluslararası Zeugma Film Festivali’'nde izleyecek

28 Ekim 2014 16:26

Uluslararası Zeugma Film Festivali, bu yıl da yerli ve yabancı  filmler Gaziantep’te sanatseverlerle buluşturuyor.

Festivalin basın tanıtım toplantısı 3 Kasım Saat 10:30’da Şirehan Oteli’nde usta oyuncu Kadir İnanır ve Ahmet Ümit’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Gaziantepli ünlü yazar Ahmet Ümit’in de destek verdiği festival kapsamında 3 Kasım Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu’ndaki galada usta oyuncu Kadir İnanır’a “Yaşamboyu Onur Ödülü” takdim edilecek.  

4 Kasım Salı günü ise “Bir Ses Böler Geceyi” filminin gösterimi öncesinde yönetmen Ersan Arsever ve Ahmet Ümit’le “Edebiyat ve Sinema” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Aynı gün Gaziantep H Tipi Cezaevinde “Deli Deli Olma” adlı film, yönetmeni Murat Saraçoğlu, oyuncusu Mesut AKUSTA ve senaristi Serkan Tarhan’ın katılımıyla gösterilecek.

Sinemaseverler bu yıl Filmekimi’nin Gaziantep bölümündeki gösterimleri de Gaziantep Uluslararası Zeugma Film Festivali’'nde izleyecek. 

Festival kapsamında Fransız Kültür Merkezi, Norveç Büyükelçiliği ve İKSV’nin desteklediği 16 yabancı uzun metrajlı film Gaziantepli sinemaseverleri bekliyor. Ayrıca 15 yerli yapım uzun metrajlı filmin yanında 19 belgesel ve 30 kısa film de Gazianteplilerle buluşacak.

Festivalin konukları arasında Kadir İnanır, Ahmet Ümit, Ersan Arsever, Erol MintaşFeyyaz DumanAziz ÇapkurtHüseyin Karabey, Murat Düzgünoğlu,Emel ÇelebiGüliz SağlamAybel AltunçBingöl Elmas gibi oyuncu, yönetmen ve sanatçılar bulunuyor.

Sanatseverler, festivale dair bilgileri Kırkayak Sanat Merkezi’nden edinebilecek.

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