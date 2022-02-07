Gaziantep Ticaret Odası: Elektrik faturaları işletmelerimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, yüksek elektrik faturalarının sanayiciyi zor durumda bıraktığını belirterek, "Elektrik faturaları işletmelerimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor" dedi.

Elektrik zamlarının işletmelerin maliyet kalemlerinde kabul edilebilir sınırları aştığını dile getiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Akaryakıta, hammaddeye, işçi ücretlerine kadar birçok kalemde yaşanan artışlarla finansman yönetimi yapmakta zorlanan işletmelerimiz için elektrik tarifelerine yapılan zam kabul edilebilir sınırları aştı. İmalattan, hizmete tüm sektörlerdeki işletmelerimiz elektrik maliyetlerini karşılayamaz duruma geldi.”

"Ekonomi büyük yara alacak”

Bir işletmenin en büyük maliyet kalemine dönüşen elektrik faturaları tüketici fiyatlarına yansımaya başlayacak” diyen Yıldırım “Enflasyonist ortamda tüketicinin alım gücü de düşünüldüğünde işletmelerimiz kepenk kapatmak durumda kalacak. En küçük işletme bile en az 800 kilovatsaat elektrik tüketirken kademeli tarife de maalesef çözüm olmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım son olarak, “Kademeli tarifede işletmelerimiz için özel bir sınır belirlenmeli, indirime gidilmeli. Bu konuda önlem alınmazsa üretim, istihdam ve dolayısıyla ekonomi büyük yara alacak” sözleriyle indirim çağrısında bulundu.