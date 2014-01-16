Gaziantep teknik direktörü Sergen Yalçın istifa etti

Gaziantepspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, istifa ederek İstanbul'a geldi. Yalçın'ın Kayserispor ile görüştüğü iddia edildi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, Kasım 2013'te Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Sergen Yalçın, seçime giden kulüpte Başkan İbrahim Kızıl'ın görevinden ayrılmasının ardından istifa etti.
Yalçın'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle Gaziantepspor da yükselişe geçmiş, 6 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.
Gaziantepspor'dan ayrılan Sergen Yalçın'ın, Robert Prosinecki'nin görevden ayrılmasından sonra teknik direktörsüz kalan Kayserispor ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.