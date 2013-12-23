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Spor

Sergen Yalçın, Gaziantepspor'a şart koştu

Sergen Yalçın: Etik olan ve bize yakışan yeni bir yönetim kurulu göreve başlarsa onların önünü açmaktır

23 Aralık 2013 21:08

Sergen Yalçın, 4 maç üst üste galip gelerek Gaziantepspor'u yukarı sıralara taşıdı. Kırmızı-siyahlı takımla iyi bir çıkış yakalayan genç teknik adam, geçtiğimiz hafta sürpriz bir açıklama ile devre arasında görevini bırakacağını duyurdu.
 

'Yönetim değişmezse gitmem'

 
Konuyla ilgili NTV Spor'a konuşan Sergen Yalçın, "Ocak ayında Gaziantepspor'da seçim yapılacak. Yeni bir başkan ve yönetim kurulunun seçime girip kazanma ihtimali bulunuyor. Etik olan ve bize yakışan yeni bir yönetim kurulu göreve başlarsa onların önünü açmaktır" dedi. 
Gaziantepspor'un her takım gibi sorunları olduğunu ancak bunların aşılabileceğini vurgulayan Yalçın, "Mevcut yönetim yoluna devam ederse, biz de onlarla birlikte görevimizi sürdüreceğiz. Takımı daha iyi yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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