Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut: 50'ya yakın oyuncuya teklif ilettik ancak istediğimiz sonuca ulaşamadık

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, şu ana kadar 50'ye yakın oyuncuya teklif ilettiğini ancak anlaşma konusunda istenilen başarının elde edilemediğini söyledi.

Ligin ilk haftasında karşılaşacakları Karagümrük maçına hazır olduklarını açıklayan Bulut, maç öncesinde iki transferin gerçekleştirilebileceğine de değinerek ilk maçtan puan alarak Gaziantep'e dönmek istediklerini açıkladı.

Bulut, şu ana kadar kulübün yaklaşık olarak 50 oyuncuya teklif ilettiğini ancak anlaşma konusunda istenilen başarıya ulaşılamadığını söyleyerek, cumartesi oynayacakları ilk maçta yeni transferlerin de yer alacağını belirtti.



Yapılan transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Bulut, "Transferler bitmiyor. Bitmeyecek de. Sonuçta en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Limitlere de bazen takılıyoruz. En iyi oyuncuları almaya çalışıyoruz. Çok fazla futbolcuya teklif verdik. Şu ana kadar 50'ye yakın oyuncuya teklif verdik. Ancak istediğimiz sonucu ulaşamadık. Transferlere genel olarak baktığımızda bir duraklık var zaten. Herkes elindeki yabancı oyuncuyu çıkartmaya çalışıyor, yerli almaya çalışıyor. Yerli oyuncuların fiyatları çok artıyor. Fiyatlar artınca da takım rahat bir şekilde alamıyor. Bundan dolayı süre uzuyor. Yabancı oyuncular da zaten teknik konusunda sorun yaratıyor. Birkaç transfer yaptık. Dört transfer daha yapmayı düşünüyoruz. İki güne kadar bir iki transfer gerçekleştirip oyuncularımızı takıma katabiliriz" ifadelerinde bulundu.

"Takımda kimse elini kolunu sallayarak gezemez"

Oyuncu Jean Armel Kana Bıyık'ın durumu hakkında bilgi veren Bulut, oyuncu hatalarının takıma zarar verdiğini ve önemli olanın takım ve kulüp olduğunu söyleyerek, Bıyık'ın takıma geri dönmesi için kendisine ulaştıklarını söyledi.



Kulübün lig öncesinde tam olarak hazır olması için tüm oyuncuların sağlığına ve oyun ciddiyetine önem vermesi gerektiğinin altını çizen Bulut, "Jean Armel Kana Bıyık'ın şu anda ameliyat durumu yok. Doktorlardan bilgi alıyoruz. Bizim istemediğimiz şekilde Fransa'da bunun karşılığı olacak. Biz buna göz yumamayız. Burada önemli olan kulüptür. Burada kimse elini kolunu sallayarak hareket edemeyecek. Geri dönmesi gerektiğini de kendisine ilettik" dedi. (DHA)