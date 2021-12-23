Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısı olayında gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi

Gaziantep'te, evinin olduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in (4) yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.



Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye Ateş, oyun oynarken 2 pitbull köpeğin saldırısına uğradı. Etrafta bulunanların yardımıyla saldırıdan kurtarılan Asiye Ateş, hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Asiye Ateş’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayın ardından pitbull köpekler yakalanarak barınağa götürülürken, köpekleri besleyen 3 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, sitenin güvenlik görevlisi ile 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Gaziantep Valiliği açıklama yaptı

Gaziantep Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adli ve idari sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"İlimiz Şahinbey ilçesinde, 22 Aralık 2021 günü saat 14.30 sıralarında, bir sitede oturan beş şahsa ait iki adet pitbull cinsi köpek, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır. Söz konusu yaralı çocuk, olayın ardından hastaneye sevk edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmiştir. Olayla ilgili 5 şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir." (DHA)