Gaziantep'te üzerinde "gülücük" olan 3700 yıllık matara bulundu

Gaziantep Karkamış Antik Kenti'nde üzerinde gülücük şekli taşıyan 3700 yıllık bir matara bulundu. Hitit döneminden kaldığı düşünülen matara kıymetli eserler arasında sergilenecek.

Karkamış Antik Kenti'nde bulunan ve üzerinde "gülücük" bulunan 3.700 yıllık matara Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlanıyor. Gaziantep Arkeoloji Müzesi Müdürü Özgür Çomak, Karkamış Antik Kenti'nin dünyadaki en önemli antik kentlerden birisi olduğunu söylüyor.

Fırat Nehri kıyısında bulunan Karkamış'ın Hitit dönemi başkenti olduğu ve bu anlamda kritik bir kültürel mirasa sahip olduğunun altını çizen Çomak, halihazırda antik kentte şu anda dünyadaki önemli arkeologlardan olan Prof. Dr. Nikolo Marchetti tarafından kazıların sürdürüldüğünü bildirdi. Çomak bu mataranın üzerindeki gülücüğün belki de dünyadaki ilk emoji olduğunu söylüyor.