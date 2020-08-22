Gaziantep'te tekstil patronunun villasında şüpheli ölüm; Nepalli çalışan tavana asılı bulundu!

Gaziantep'te tekstil patronu Ahmet Ş.'ye ait lüks villada çalışan Nepalli mülteci kadın işçi Monna Rai, iple tavana asılı halde ölü bulundu.

Öğümsöğüt Mahallesi’ndeki villa sitede yaşanan olayda, iş insanı Ahmet Ş.'ye ait villada çalışan Nepal vatandaşı mülteci işçi Monna Rai, terasta iple tavana asılı halde bulundu.



Diğer çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Monna Rai’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Monna Rai'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Daha önce de Özbekistanlı kadın işçi Nadira Kadirova, AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli biçimde ölü bulunmuştu. (DHA-İHA)