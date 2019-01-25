Gaziantep'te Suriyeli aileye saldırı: 1 çocuk öldü, anne ve 2 çocuğu ağır yaralı

Gaziantep'te Suriyeli anne ve 3 çocuğu, yaşadıkları evde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganların dövüp, kafalarına sert cisimle vurduğu çocuklardan 15 yaşındaki Hanen Elalevi hayatını kaybetti. Ağır yaralı anne ile 2 çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.

39 yaşındaki Suriyeli anne Ayşe Farmeti'nin ağır yaralandığı saldırıda 11 yaşındaki Nur el Nude ve 8 yaşındaki Raman Elalevi de yaralandı.

Anne ve çocuklar, eve giren baba tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralanan anne ve iki çocuğunu ambülansla hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralanan annenin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. 15 yaşındaki Hanen Elalevi'nin de cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Polis, adı açıklanmayan baba Elalevi'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Babanın olay yerinde polise verdiği sözlü ifadesinde evden çuval almak için çıktığını geri döndüğünde de eşi ve çocuklarını kanlar içinde bulduğunu söylediğini bildirdi.

Polis, olayla ilgili çok yöneli araştırma başlattı. Saldırgan ya da saldırganların kimlikleri henüz belirlenemedi. (DHA)