Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki Bahri Özcan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özcan’ın ölümüyle birlikte kentte son 1 ayda sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Nizip’te 3 çocuk babası Bahri Özcan, 9 Ocak'ta evinde alkol aldıktan sonra fenalaştı. Yakınlarının Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Özcan, ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Bahri Özcan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Özcan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Bahri Özcan'ın yaşamını yitirmesiyle kentte son 1 ayda sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a çıktı.(dha)