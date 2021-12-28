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Yaşam

Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

25 Aralık Cumartesi günü alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırılan Halil Bozkurt, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti

28 Aralık 2021 13:12

Gaziantep'te, metil alkol zehirlenmesi hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki  Halil Bozkurt, hayatını kaybetti. Kentte metil alkol zehirlenmesinden  ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

Düztepe Mahallesi'nde yaşayan Halil Bozkurt, 25 Aralık Cumartesi günü alkol aldıktan sonra evinde fenalaştı. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi Bozkurt'u ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla yoğun bakıma alınan Bozkurt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

2 çocuk babası Halil Bozkurt'un hayatını kaybetmesiyle kentte metil alkol zehirlenmesi ölenlerin sayısı, 8'e yükseldi. 

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