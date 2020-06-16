T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te sağlık çalışanlarını darp eden 4 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

16 Haziran 2020 00:00

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına yapılan saldırının ardından şüphelilerin 2'si tutuklandı diğer 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER

gaziantepdoktordoktara şiddet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24