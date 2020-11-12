Gaziantep'te nüfusun yarısının deprem toplanma alanı yok

Elazığ depremi sonrası uzmanların Gaziantep çevresinde de bir deprem yaşanabileceğini belirtmesi üzerine HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul kentteki durumu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sordu. Evrensel gazetesinden İnanç Yıldız'ın haberine göre bakanlığın verdiği cevaplar vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaklaşık 1 milyon kişinin toplanma alanı yok

Bakanlığın açıklamasına göre kentte 2019 yılı itibarıyla 1 milyon 348 bin 432 kişilik 81 deprem toplanma alanı mevcut. Ancak sanayi kenti olan Antep’in nüfusu iş bulma umuduyla gelenler sebebiyle her yıl artıyor. 2019 verilerine göre kentin nüfusu 2 milyonu geçmiş durumda. Mülteciler de hesap edilince nüfusun 2,5 milyonun üzerinde olduğu düşünülüyor. Yani yaklaşık 1 milyon kişinin deprem anında sığınabileceği bir alan yok.

İmara açılan alan bakanlığa göre toplanma alanı değil

Osmangazi Mahallesi’nde olası bir depremde sahra hastanesi kurulması amacıyla ayrılan bölgenin neden imara açıldığını soran Toğrul, aldığı yanıta dair şunları söyledi: “Söz konusu bölge ile ilgili açılmış davalar olmasına, hatta idare mahkemelerinin vermiş olduğu iptal kararları bulunmasına rağmen Bakanlık söz konusu bölgenin hiçbir zaman deprem toplanma alanı ilan edilmediğini ve bölgeyle ilgili herhangi bir iptal kararı olmadığını belirtiyor. Söz konusu bölgeyle ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin durdurma kararlarına ilişkin Danıştay'a itirazı olmasına rağmen, Bakanlık gözümüzün içine baka baka yanlış bilgiler veriyor.”

Deprem master planı 5 yıl önce hazırlandı ama ihalesi yapılmadı

2015 yıllından beri İnşaat Mühendisler Odası Gaziantep Şubesi tarafından üzerinde çalışma yürütülen ve ön protokolü hazır olan deprem master planının ihalesinin ne zaman yapılacağını sorduklarını belirten Toğrul, “Bakanlık ise 'İhale çalışmaları devam etmektedir' diye cevap vermiş. Bize göre ise her gün ülkenin bir tarafında deprem yaşanıyor ve canımız yanıyorken Gaziantep deprem master planının vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Sadece iki mahallede zemin etüdü yapılmış

Kentte en son ne zaman zemin etüt çalışması yapıkdığını soran Toğrul'a bakanlık, sadece Hacıbaba ve Çağlayan mahallelerinde 50 hektarlık alanda zemin etüdü çalışmasının yapıldığı yanıtı verdi. Diğer mahalleler için ise en son 2011 yılında gözleme dayalı zemin etüdü yapıldığını belirten Bakanlık, kentin 5 farklı bölgesinin afet risk alanı ilan edildiğini ve 10 farklı bölgenin de kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek uygulamaların devam ettiğini ifade etti. Yanıtı değerlendiren Toğrul, “Bakanlığa buradan tekrar sormak isteriz, koca kentte yapa yapa sadece 2 mahallede mi zemin etüt çalışması yapma zahmetinde bulundunuz” dedi.

Yüzlerce okuldan sadece 13 okula deprem dayanıklılık testi yapılmış

Bakanlıkta aldığı yanıtlara göre kentte yüzlerce okul olmasına rağmen sadece 13 okulda , hastanelerin ise sadece 10'una deprem dayanıklılık testi yapıldığını aktaran Toğrul, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden elde edilen verilere göre bu 13 okuldan 6’sının yıkılarak yerlerine yeni okulların yapılmakta olduğunu söyledi.

İmar affından yararlanan yapıların depreme dayanaklılığı bilinmiyor

HDP'li Toğrul, imar barışıyla affedilen kaçak yapıların deprem dayanıklı olup olmadığını da sordu. Kentte 126 bin 574 adet bağımsız bölüm için yapı kayıt belgesi başvurusu yapıldığını belirten Bakanlık, "yapı kayıt belgesi ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar için alındığından, yâpı kayıt belgesi alınan yapıların tamamı imar mevzuatına aykırı/kaçak yapı statüsünde olmakla birlikte, yapı kayıt belgesi alınması safhasında bu yapıların depreme dayanıklı olup olmadığına

ilişkin herhangi bir inceleme yapılmadığından, Bakanlığımız kayıtlarında halihazırda böyle bir envanter bulunmamaktadır." yanıtını verdi.