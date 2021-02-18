Gaziantep'te kadın cinayeti: Zanlı Ali Hüseyin aranıyor

Gaziantep'te Ali Hüseyin (38), tartıştığı eşi Nur Cemil Hüseyin'i (36) bıçakladıktan sonra boğarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Beydilli Mahallesi'nde 3 katlı müstakil binanın giriş katında meydana geldi

Çocukların çığlıkları üzerine üst kattan inen akrabaları, Nur Cemil Hüseyin'i buldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Nur Cemil Hüseyin'in öldüğü belirlendi. Nur Cemil Hüseyin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri, Ali Hüseyin'in yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)