Gaziantep'te kadın cinayeti

Gaziantep'te bir kadın, vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak katledildi. Kimliği tespit edilen kadının 41 yaşında Neslihan Kaya olduğu belirtildi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan birini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin Neslihan Kaya'ya ait olduğunu ve kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı veya zanlıları belirlemek için çalışma başlattı.

Savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrasında yakınlarına verildi.

Kaya'nın cenazesi, Nurdağı ilçesindeki Hisar Mahallesi'nde defnedilecek.

Neslihan Kaya'nın ablası Aslı Kaya, gazetecilere, kardeşinin katillerinin bulunmasını istedi.