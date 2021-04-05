T24 LogoT24 Logo
Diğer

Gaziantep'te iş cinayeti; 5. kattaki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

05 Nisan 2021 14:59

Gaziantep'te, 40 yaşındaki inşaat işçisi Ali Çiftçi, tadilat için çıktığı binanın 5'inci katındaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Güvenevler Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, Ali Çiftçi, 5 katlı bir apartmanın en üst katında, dış sıvasında çalışırken dengesini kaybedip iskeleden düştü.

İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Ali Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Çiftçi'nin yakınları gözyaşı döktü. Çiftçi'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

İş cinayetiGaziantepiskeleAdli Tıp Kurumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24