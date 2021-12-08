Gaziantep'te iki aylık bebeğini döven baba için istenen ceza belli oldu

Gaziantep'te bebeğini döven Yunus Göç hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.
Gaziantep'te baba Y.G'nin yaklaşık 2 aylık bebek C.G'yi darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı.
Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.
Bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
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