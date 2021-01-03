Gaziantep'te hastane yangınında yaralanan akademisyen yaşamını yitirdi

Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda çıkan yangında yaralanan akademisyen Hasan Özyıldız yaşamını yitirdi. Gaziantep'te Koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi.

20 Aralık'ta SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangında 8 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 11 kişi başka hastanelere nakledildi. Başka hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alınan 11 hastadan 4'ü daha sonra hayatını kaybederken, olaydan kurtulan 7 kişinin tedavisi ise kentteki farklı hastanelerde sürdülüyordu. Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 38 yaşındaki akademisyen Hasan Özyıldız da 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan Özyıldız, memleketi Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Cengin (Bağarası) Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Özyıldız, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. (İHA)