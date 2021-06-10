Gaziantep'te haber takibi yapan DHA muhabiri Ahmet Atmaca saldırıya uğradı, ağır yaralandı

Gaziantep'te haber takibi yaptığı sırada saldırıya uğrayan DHA muhabiri Ahmet Atmaca ağır yaralandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

RSF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gaziantep'te bir cinayet olayını izlemek üzere Edli Tıp Kurumu’na giden Demirören Haber Ajansı muhabirleri Ahmet Atmaca bir grubun saldırmasıyla ağır şekilde yaralandı. RSF olarak tüm sorumlularla ilgili en sert işlemin yapılmasını bekliyoruz!" denildi.