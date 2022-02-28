Gaziantep'te Güney Koreli turiste taciz; valilik inceleme başlattı

Güney Koreli bir YouTuber Gaziantep'te çekim yaparken fiziki tacize uğradığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli turistin Suriyeli bir grup tarafından rahatsız edildiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gaziantep'te çekim yaparak dolaşan Güney Koreli YouTuber'ın paylaştığı video sosyal medyada çok konuşuldu. Görüntülerde sokakta yanına gelen ve Suriyeli oldukları belirtilen 3 kişinin genç turistten para istedikleri ve fizki tacizde bulundukları görülüyor.

3 kişinin ısrarlarına rağmen güçlükle bölgeden uzaklaşan Güney Koreli YouTuber, çektiği görüntüleri 'Gaziantep'e gitmeyin' notuyla paylaştı.

Validen açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli turistin yabancı uyruklu grup tarafından rahatsız edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gül, yazılı açıklamasında, Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenlerin olabileceğini belirtti.

Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar hakkında mevcut cezalara ilaveten sınır dışı işlemlerinin uygulandığını kaydeden Gül, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gül, şunları ifade etti:

"Koreli misafiri de rahatsız eden kişiler, tespit edilip gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bu olayı bahane edip bir toplumun tamamını suçlamak iyi niyetle bağdaşmaz. Yabancıların suça karışma oranı çok düşük olup suç işlendiğinde de gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Toplumu provoke etmek isteyen kişilere itibar etmeyin lütfen."