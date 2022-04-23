Gaziantep'te fair-play rüzgârı: Önce Göztepe, rakibinin gol atmasına izin verdi; sonra Gaziantep penaltıyı bilerek dışarı attı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırlarken karşılaşma ilginç olaylara sahne oldu.

Küme düşme hattında olan deplasman ekibi, 90+3'te Jahovic ile öne geçti. Ancak sarı kırmızılı ekibin oyuncuları, attıkları golün fair-play'e uygun olmadığını düşündü ve Gaziantep FK'nın gol atmasına izin verdi.

Karşılaşmada yaşananlar bunlarla da sınırlı kalmadı.

Ev sahibi ekip Gaziantep FK, 90+7. dakikada penaltı kazandı ancak Muhammet Demir bu penaltı vuruşunu dışarı yuvarladı.

Göztepe'nin düşmesi kesinleşti

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un küme düşmesinin ardından gelecek sezon PTT 1. Lig'de mücadele edecek bir başka takım da belli oldu.

Son olarak Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan İzmir ekibi Göztepe'nin küme düşmesi bu sonuçla birlikte kesinleşti.

34 maçta topladığı 28 puanla 19. sırada bulunan sarı kırmızılı ekibin 16. sıradaki Giresunspor ile arasında 12 puan ve ikili averaj farkı bulunuyordu.