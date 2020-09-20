Gaziantep'te Covid-19 hastalarıyla temas edenler rapor almadan 14 gün izinli sayılacak

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplandı. Son günlerde artan vakaların ele alındığı toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filyasyon ekipleri tarafından, Covid-19 pozitif hastalarla temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşlundan Sağlık Raporu almaksızın 14 gün süre ile idari izinli sayılmalarına,

Temaslıların karantinada olduklarına dair Kaymakamlıklarca belge düzenlenerek filyasyon ekipleri aracılığıyla şahıslara verilmesine ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel işyeri/işletmeler tarafından bu belgelerin izin belgesi olarak kabul edilmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağına karar verilmiştir."