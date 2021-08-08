Gaziantep'te boya fabrikasında yangın; patlama sesleri duyuldu

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın kontrol altına alındı.

Boya fabrikasında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kimyasal maddelerin de bulunduğu yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında depodan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Yangın, 24 itfaiye aracı ve 75 kişilik ekip ile kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yaralı veya can kaybı yok

Yangın haberinin ardından Gaziantep Valisi Davut Gül de bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının söz konusu olmadığını söyleyen Gül, “Yangın, itfaiye ekiplerimizin başarılı çalışması ile kontrol altına alındı. Bizi sevindiren durum yangın anında fabrikada kimsenin olmayışı ve herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmamasıdır. Şehrimize geçmiş olsun” dedi. (DHA)