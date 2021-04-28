Gaziantep’te bir doktor silahlı saldırıya uğradı

Gaziantep’te çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor Halil Korkmaz, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden doktor ameliyata alındı.

Olay, Şahinbey İlçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde meydana ageldi. İHA'nın haberine göre, çalıştığı hastaneye gitmek için sabah evinden çıkan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor Halil Korkmaz, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)