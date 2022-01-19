T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep’te belediye yetkilisi karda yolda mahsur kalan vatandaşları suçladı: "Bir mahana bulamda hökümete, belediyelere saydıram..."

19 Ocak 2022 13:48

Gaziantep’te etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda vatandaş yollarda mahsur kaldı. Gaziantep Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hakan Tanrıöver yolda mahsur kalan vatandaşları suçladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda M. Hakan Tanrıöver, “Aracında kar lastiği takılı mı? Yok.. Kar fırtınası geleceğini duydun, işten erken çıktın mı? Yok.. Bu gün araba ile çıkmayayım dedin mi? Yok.. Bir mahana bulamda hökümete belediyelere saydıram…” ifadesini kullandı.

Tanrıöver’in tweetinin sosyal medyada eleştirilmesinin ardından paylaşımını sildi ve hesabını korumaya aldı. 

 

Hakan TanrıöverGaziantepkarvatandaş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24