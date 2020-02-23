Gaziantep'te 4,5 milyon liralık çiçek ihalesi

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 1 yıl içerisinde satın alacağı çiçeklere 4 milyon 406 bin lira ödeyecek. Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, “Milyonlarca vatandaşımızın açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı, evine ekmek götüremediği için intihar ettiği bir dönemde yapılan bu israf ihalesini vicdanlara havale ediyorum” dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi “47 kalem mevsimlik çiçek, çiçek soğanı, çiçek yumrusu ve muhtelif bitki alımı ile bakımı işi” ihalesine imza attı. Yaklaşık maliyeti 6 milyon 813 bin 730 lira belirlenen ihaleye 2 şirket teklif verdi. İhaleyi 4 milyon 406 bin 16 lira bedelle belediyenin kendi şirketi Gazi Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret AŞ kazandı.

Şirketle sözleşme 28 Kasım 2019 tarihinde imzalandı. İhale kapsamında belediye 365 gün içerisinde aralarında menekşe, kasımpatı, lale, sümbül, dağlalesi, nergis ve papatyanın da olduğu yüz binlerce çiçek satın alacak. İhale, açık yeşil alanlarda kullanılmak üzere (saksılar dahil); mevsimlik çiçek fidelerinin, çiçek soğan ve yumrularının temini ve dikimi işlerini kapsıyor.

2018'de 100 milyon lira açık vermişti

Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan büyükşehir belediye bütçesinin 2018 yılında 100 Milyon lira açık verdiğini anımsatarak “Yine belediye 2018 yılı için 216 milyon lira faiz ödedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi özellikle 31 Mart seçimleri sonrasında yapmış olduğu açıklamalar ile kamuoyunda tasarruf ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalıştı ancak belediyenin ihalelerini incelediğimiz zaman yapılan iş ve işlemlerin tasarrufla bir alakasının olmadığını görüyoruz” dedi. Kalkan, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni ve Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’i israftan uzak durmaya davet ediyorum. Eğer Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin parası bu kadar çoksa; bu paraları hemşerilerimizin yaşam standartlarının iyileştirilmesi noktasında kullanılmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında yaptığı benzer bir çiçek ihalesine de toplam 3 milyon 424 bin lira ödemişti.