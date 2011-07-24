-GAZİANTEP ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR GAZİANTEP (A.A) - 24.07.2011 - Mardin'in Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduğu pusu sonucu şehit olan Astsubay Başçavuş Erhan Gül ve Uzman Çavuş Ali Öztürk'ün baba evlerinde büyük acı yaşanıyor. Acı haber, Erhan Gül'ün (37) Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Çakmak Köyündeki baba evine sabahın erken saatlerinde ulaştı. Askerler, eve bir ambulansla geldi. Evin önünde toplanan şehidin yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi Gül ailesine Kaymakam Abdulkadir Okay, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Osman Saygılı ve Sakçagözü Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Alpay Bozdemir verdi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Haberi alan baba Duran Gül, ''Oğlum şehit olmuştur, vatan sağolsun'' dedi. Şehit Astsubay'ın eşi Zeynep Gül, ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Şehit Astsubay'ın amcasının oğlu Muhammet Gül de ''Tayini çıkmıştı, bugün Gaziantep'e dönecekti. 5 yaşındaki kızını hastaneye götürecekti'' dedi. Tokat'a tayini çıkan Şehit Astsubay Gül'ün, bugün ilişki keserek Gaziantep'e dönmeyi planladığı öğrenildi. Şehit Astsubay Erhan Gül'ün yarın düzenlenecek törenin ardından Nurdağı'nda toprağa verileceği bildirildi. -ANNE VE KARDEŞLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ- Şehit Uzman Çavuş Ali Öztürk'ün de Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Aşağı Yeniyapan köyündeki baba evinde büyük yas var. Acı haberi, köye gelen Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir subaydan aldığını belirten şehidin babası Muzaffer Öztürk, oğlunun şehit edilmesiyle ilgili, ''Ne diyeyim vatan sağolsun. Başka diyecek bir şeyim yok'' dedi. 3'ü kız 2'si erkek 5 kardeş oldukları ve ailenin ikinci çocuğu olduğu belirtilen şehit Uzman Çavuş Ali Öztürk'ün annesi Belkıs Öztürk ile kardeşleri, aldıkları acı haber üzerine sinir krizleri geçirdi. Kriz geçiren şehidin kız kardeşine, sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. İlk görev yeri olan Mardin'in Ömerli ilçesinde 4 yıldır görev yaptığı bildirilen şehit Uzman Çavuş Ali Öztürk'ün, tayininin Balıkesir İl Jandarma Alay Komutanlığı emrine çıktığı ve bugün ilişkisini kestikten sonra, diğer Gaziantepli Şehit Astsubay Erhan Gül ile birlikte Gaziantep'e gelecekleri öğrenildi. Gece, köyde bulunan köy korucularıyla birlikte vedalaşmaya gittikleri ve karakola dönüş yolunda, teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen 2'si astsubay biri uzman 3 askerin, bu sabah erken saatlerde memleketlerine gitmek üzere ilçeden ayrılacakları beklenirken acı haberi gelen Ali Öztürk'ün akrabaları köye gelmeye devam ediyor. Şehit Uzman Çavuş Öztürk'ün cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından köyde toprağa verileceği bildirildi. -GÜL VE ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e başsağlığı mesajı gönderdi.