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Yaşam

Gaziantep Sanayi Sitesi'nde lastik atölyesinde patlama

Patlamanın gerçekleştiği atölyede ölen ya da yaralanan olmadı

07 Mart 2017 12:02

Gaziantep Sanayi Sitesi'nde bu sabah patlama meydana geldi. Savaş alanına dönen atölyede mesai saati olmamasından dolayı büyük bir facia atlatıldı.

DHA'nın haberine göre olay, bu sabah Küsget Sanayi Sitesi 18. Cadde'de bulunan bir lastik kaplama atölyesinde meydana geldi. Saat 06:20'de büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın sesi kentin birçok noktasından duyuldu.

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı alan tam bir savaş alanına dönerken, mesai saati olmaması dolayısıyla atölyede ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin patlamanın yaşandığı bölgedeki incelemeleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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