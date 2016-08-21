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Dünya
Deutsche Welle

Gaziantep saldırısına uluslararası tepkiler

Gaziantep'te bir düğünü hedef alan intihar saldırısında ölenlerin sayısı 51'ye yükselirken, kanlı eylem uluslararası alanda da tepkiyle karşılandı.

21 Ağustos 2016 19:43


Gaziantep'teki bir düğünde 12- 14 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir canlı bombanın düzenlediği saldırı sonucu ölenlerin sayısı 51'ye yükseldi. Olay uluslararası alanda da yankı buldu. Saldırı nedeniyle birçok ülke kınama ve taziye mesajları yayınladı.

AB Komisyonu, saldırının ardından Ankara'ya terörle mücadelede destek mesajı verdi ve saldırıdan duyulan üzüntü dile getirildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Birliği'nin icra organı Avrupa Komisyonu'nun komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn, "Ortak bir mücadelede birlikteyiz" ifadesini kullanırken, Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan muhafazakâr EVP'nin Başkanı Manfred Weber de, Gaziantep'teki saldırıyı kınadığını bildirdi.

Steinemer: Hiç bir mazeret kabul edilemez

Almaya ve Fransa'dan da benzer mesajlar verildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmer, yayınladığı açıklamada, "Türkiye bir kez daha korkunç bir saldırıyla sarsıldı. Bir kez daha terörün barbarca metodlarıyla karşı karşıyayız. Bir kez daha masum insanlar öldü. Bir düğün, bir mutluluk kutlaması bir kabusa dönüştü. Kurbanları saygıyla anıyor, yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Bu saldırının arkasında kim varsa, bunu en sert bir biçimde kınıyoruz. Hiç birşey masum insanlara yönelik saldırılara mazeret gösterilemez!" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da "bu utanç verici saldırıyı kınadıklarını" belirterek Fransa'nın terörle mücadele eden herkesin yanında olduğunu vurguladı.

Putin'den taziye mesajı

Rusya Devlet Başakanı Vladimir Putin de saldırıyla ilgli olarak Ankar'ya bir taziye mesajı gönderdi ve "terörizmin, ahlakın temel kurallarını tanımadığını bir kez daha gösterdiğini" belirtti.

Papa kurbanlar için dua etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko da Gaziantep'teki saldırının ardından barış çağrısı yaptı. Pazar ayini sırasında yaptığı konuşmasında, "Türkiye'yi vuran kanlı saldırıyla ilgli üzücü haberi aldım" diyerek, ayine katılanları hayatını kaybedenleri için dua etmeye çağırdı ve "Hepimiz için barış dileyelim" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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