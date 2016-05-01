Gaziantep saldırısı sonrası polisten anons: Sahte ambulansla saldırı düzenlenebilir

Gaziantep'te 1 polisin şehit olduğu 23 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının hemen ardından polis telsizlerinden "sahte ambulansla saldırı düzenlenebilir" anonsu geçildi.

Polis, patlamanın ardından olay yerinden kaçan ve çıkan çatışmada camlarının kırıldığı belirtilen beyaz renkli bir aracı da her yerde aramaya başladı. Polis telsizlerinden geçilen anonslarda sık sık plakası belirlenemeyen beyaz renkli hafif ticari araca duyarlı olunması ve yakalanması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Saldırı istihbaratı vardı iddiası

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün bombalı saldırı istihbaratı aldığı da iddia edildi.Saldırı istihbaratı nedeniyle dün gece saat 21.30’da Gaziantep Emniyet Müdürü başkanlığında, Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve birim amirleri ile toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantıda saldırı olabileceği ve bunun 1 Mayıs gününe denk getirileceği değerlendirilerek tüm birimlerin uyarıldığı öne sürüldü. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün hedef seçilmesine de IŞİD ve PKK'ya yönelik yaptığı operasyonlar gösterildi.

Öte yandan geçmiş dönemlerde eylem, miting ve benzeri toplu gösterilerde görev alacak olan çevik kuvvet polisleri, Emniyet Müdürlüğü önünde toplanıp, buradan otobüsle görev yapacakları yerlere gidiyorlardı. Ancak, alınan istihbarat üzerine polislere bugün 1 Mayıs nedeniyle etkinlik yapılacak bölgelere direk gitmelerinin istendiği de öne sürüldü.