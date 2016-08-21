Gaziantep saldırısı: Ölü sayısı 50'ye çıktı

Gaziantep Valiliği, bir kına gecesinde düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısının 50'ye çıktığını açıklarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırının "muhtemel failinin" IŞİD olduğunu söyledi. Saldırada 94 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Erdoğan saldırıyla ilgili yazılı açıklamasında, "Ülkemiz ve milletimiz için 15 Temmuz silahlı darbe girişiminin ve o gece kaybettiğimiz 240 vatandaşımızın faili FETÖ'yle, sadece son bir ayda asker, polis ve köy korucularından oluşan 70 güvenlik görevlimizin katili PKK'yla, Gaziantep saldırısının muhtemel faili DAİŞ (IŞİD) arasında hiçbir fark yoktur" dedi.

Saldırı Şahinbey İlçesi, Beybahçe Mahallesi'nde düzenlendi.

BBC Türkçe'ye konuşan Beybahçe mahallesi muhtarı Nimetulllah Sezgin; mahallede Siirtlilerin, Vanlıların, Urfalıların ve Gazianteplilerin bir arada yaşadığını, düğün sahiplerinin de Siirtli mahalle sakinleri olduğunu söyledi.

RTÜK, saldırıya ilişkin geçici yayın yasağı getirdi.

Saldırının ardından CNN Türk'e konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olayı "barbar bir saldırı" olarak tanımladı. Şimşek, "Canlı bomba saldırısı olduğu tahmin ediliyor" dedi.

HDP'den yapılan açıklamada saldırı kınandı ve düğünün, parti üyelerinin düğünü olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Partili üyelerimizin düğününe yönelik terör saldırısı sonucunda salonda bulunan çoğunluğu kadın ve çocuk çok sayıda yurttaşımız yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralımız var. Acımız büyük. Bu saldırıyı yapanları, arkasındaki güçleri, zihniyeti en sert biçimde kınıyor ve lanetliyoruz."

Diyarbakır'dan Hatice Kamer'in haberine göre saldırıdan hemen sonra olay yerine giden Osman Akdoğan adlı bir Siirtli, BBC Türkçe'ye ölen ve yaralananların çoğunun akrabası ve tanıdıkları olduğunu anlattı.

Akdoğan şunları söyledi:

"50 civarında ölü var, bazı cenazeler tespit edilemiyor. Hangi hastanede olduğu bilinmeyen yaklaşık 15 kayıp var. Saldırı, kına töreninde yapılmış. Havayi fişeklerin patlatıldığı sırada bir genç kalabalığın içine girerek kendini patlatmış. Patlama çok şiddetliydi. Birkaç dakika sonra olay yerine gittim, manzara çok korkunçtu. Sokağın her yerinde parçalanmış cesetler vardı, duvarlarda bile insan parçaları vardı. Evlerin duvarları delik deşikti. İnsanlar şok halindeydi, kimse ne yapacağını bilmiyordu. Hemen yaralıları ve cesetleri toplayıp hastanelere götürmeye başladık. Polisler yaklaşık bir saat sonra olay yerine geldi."

Osman Akdoğan, düğün sahibi gibi 90'larda köy boşaltmaları sırasında Gaziantep'e göç edenlerden. Gece saat 3'e kadar kadar patlamanın yaşandığı sokakta beklediğini belirten Akdoğan, gördü şahitlerinin çoğunun yaralı olduğunu söyledi.

"Düğünün sahibi akrabamız, o da mahallediki birçok kişi gibi 90'larda göçle beraber geldi. Bu yüzden mahalleli birbirini tanıyor. Hayatını kaybedenlerin, yaralananların çoğu tanıdık ve akraba. Düğünlerimizde genelde geleneksel Kürt kıyafetleri giyilir, Kürtçe müzikler çalınır. Bu yüzden düğünün özellikle hedef alındığını düşünüyorum."

Saldırıdan yarım saat sonra olay yerine güden Özay Güney de yaralıların hastaneye nakledilmesinde yardımcı olduğunu anlattı.

Bir aileden yedi, birinden beş kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Güney, mahallede görgü tanıklarının anlatımlarını aktararak saldırıyı gerçekleştirenin dışında kaçan iki kişinin olduğunun iddia edildiğini söyledi.

"Bu mahallede hemen herkes birbirini tanır. 90'larda çoğu Siirt, Şırnak, Van, Urfa'dan gelen aileler, herkes birbirini tanır. Bu yüzden yabancı biri geldi mi dikkat çeker. Patlamadan yarım saat önce şüpheli üç genç, bir bakkala gidiyor. Bir kalem ve su istiyorlar. Bakkal yabancı olduklarını ve nereden geldiklerini sormuş, Adana cevabını vermişler. Arlarında en genç olanı çok heyecanlıymış, ona korkmamasını, heyecanlanmamasını söylemişler, su içirmişler. Bakkal gencin neden heyecanlandığını sorunca, çok soru soruyorsun diyerek terslemişler."

Gece Diyarbakır'dan Gaziantep'e gelen HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, hayatını kaybedenlerinin çoğunun 12-14 yaş arasında çocuk ve gençler olduğunu söyledi. Toğrul, saldırganın da çocuk yaşta olduğunun iddia edildiğini ama bunu teyit edemediklerini belirtti.

Toğrul, çoğu çocuk yaşta olduğu için, cenazelerin üzerinde kimlik olmadığını bu yüzden de birçok cesedin kimlik tespitinin yapılamadığını ve Adli Tıp bahçesinde bekleyen birçok ailelerin olduğunu aktardı.

Mahmut Toğrul, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun HDP'li olduğunu söyleyerek saldırının planlı olduğunu savundu:

"Suriye'de Minbic'in IŞİD'in elinden alındığı, KCK'nin müzakerelere dönme çağrısı yaptığı bir zamanda Kürtlerin olduğu bir mahallede HDP kitlesinin ağırlıklı yaşadığı bir mahallede yapılan saldırı tesadüf değildir. Kürtleri hedef alan bir saldırıdır."

Saldırıdan sonra kriz masası kuruldu. Kriz masasından Osman Demirci, otopsi işleminin hızlı ilerlemesi için Adana'dan takviye bir ekibin geldiğini söyledi.

Hayati riski olan yaralıların sayısının 40 civarında olduğunu aktaran Demirci, "Bu yüzden ölü sayısı artabilir" dedi.

Demirci, Otopsi işlemlerinden hemen sonra kimlik tespiti yapılan cenazelerin bugün ve yarın toprağa verileceğini belirtti.