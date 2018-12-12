Gaziantep Polis Okulu'ndaki 54 öğrenciye zehirlenme şüphesiyle tedavi (2) - Yeniden

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Polis Okulu\'nda eğitim gören 54 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere götürüldü. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilirken, zehirlenmeye yol açtığından şüphelenilen yemekten de tahlil için numune alındı.

Polis okulunda eğitim gören öğrenciler dün akşam yemeğinde bulgur pilavı, şakşuka ve yuvalama yedikten sonra uyudu. Ancak, sabaha karşı; mide bulantısı, kusma, yüksek ateş ve ishal gibi zehirlenme belirtisi gösteren 54 öğrenci, okulda görevli polislerin çağırdığı ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tahlilleri yapılan ve serum tedavisi uygulanan öğrenciler, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, 54 öğrencinin muayene ve tetkiklerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Öğrencilerin yedikleri yemekten numune alındığı belirtilen Valilik açıklamasında şöyle denildi:

\"Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezinde öğrenim gören öğrencilerden bazıları, ishal, kusma gibi rahatsızlıklar nedeniyle ilimizdeki hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Hastanelere müracaat eden öğrencilerden ve olasılıklar değerlendirilerek yedikleri yemeklerden de numuneler alınıp laboratuarda inceleme yapılmaktadır. Ersin Arslan ve Şehitkamil Devlet Hastanelerinin acil servislerine başvuran 54 öğrenci muayene ve tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir.\"

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